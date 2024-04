Bei „brutaler“ Hitze lief Innerhofer aufs Podest

„Ich habe brutal gelitten mit der Hitze“, schnaufte Bergläufer Hans-Peter Innerhofer nach dem Rennen in Istrien durch. 69 Kilometer – so lang war der Pinzgauer zuvor noch nie in einem Rennen gelaufen. Und doch musst er sich am Ende nur von Simon Gosselin geschlagen geben. „Mit der Platzierung bin ich mega happy“, strahlte Innerhofer.