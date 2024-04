Ganz Eugendorf befindet sich im Aufwind

Diese Frühjahrsstatistik kann sich sehen lassen. In der Salzburger Liga spielt Eugendorf aktuell unaufhaltsam, feierte im Jahr 2024 vier Siege bei nur einem Remis. Die 1b ist in der 2. Klasse Nord A mit zehn Punkten Vorsprung auf den SSK drauf und dran, in die 1. Klasse aufzusteigen. Die Frauenmannschaft rangiert in der Salzburger Frauenliga auf dem dritten Platz und gewann am Wochenende mit 5:0 in Leogang. „Einige Dinge laufen ganz gut“, freut sich Eugendorfs sportlicher Leiter Christof Kopleder. Ausschlaggebend sei laut ihm das Trainertrio bestehend aus Mario Messner, Sadat Hamzic und Christoph Meissnitzer. „Die aktuellen Erfolge dürfen sie sich auch auf ihre Fahne heften, sie haben richtig viel bewegt“, schwärmt Kopleder. „Wir waren in einem desolaten körperlichen Zustand, im Winter hat uns das Training sehr weit nach vorne gebracht – auch durch externe Hilfe. Jetzt sind wir in einer guten Verfassung.“