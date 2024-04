Hundeabnahme: Nach Drohungen zogen Beamte ab

Szenen, wie man sie so bei uns nicht kennt, spielten sich am Sonntag nahe Graz ab. „In einem Lokal hat mir eine Familie ein Hundebaby zum Kauf angeboten“, behauptet eine Zeugin. Und versichert: „Sie wollten 1200 Euro haben.“ Da der Chihuahua viel zu klein war, um von der Mutter getrennt zu sein, „verängstigt und nicht gesund wirkte“, und so ein Verkauf verboten ist, wurde die Polizei alarmiert.