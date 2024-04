Offiziell: Red Bull Salzburg wirft Struber raus!

Was die „Krone“ bereits am Sonntagabend berichtet hatte, ist nun offiziell: Gerhard Struber hat als Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg ausgedient. Wie der Verein in einer Aussendung am Montag bekannt gab, werden der österreichische Meister und der 47-Jährige fortan getrennte Wege gehen. Liefering-Coach Onur Cinel übernimmt mit sofortiger Wirkung bis Saisonende.