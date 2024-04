Alles „Rot-Weiß-Rot“ bei den Roten Münchner Bayern

Einer der absoluten Höhepunkte des Tages war der Besuch des ehemaligen Top-Spielers und Champions-League-Siegers Stefan Effenberg mit seiner Frau Claudia. Selbst spielt der 55-Jährige übrigens nicht mehr, wie er erzählte. „Man soll mich so in Erinnerung behalten, wie ich in meiner aktiven Zeit gespielt habe.“ Um dann schmunzelnd anzufügen: „Außerdem ist die Verletzungsgefahr viel zu groß in meinem Alter.“ Als er von Martin Seiter dann nach den Chancen des Österreichischen Nationalteams bei der anstehenden Europameisterschaft in Deutschland gefragt wurde, überraschte er alle mit seiner Antwort: „Ihr habt natürlich eine ganz schwierige Gruppe, aber ich glaube, dass ihr hinter Frankreich Zweiter werdet und somit ins Achtelfinale einzieht. Ihr habt eine gute Mannschaft und mit Ralf Rangnick einen hervorragenden Trainer.“ Das hörten natürlich die 60 Gäste aus Österreich in der Loge sehr gerne und genossen so einen rundum gelungenen Fußball-Tag in München.