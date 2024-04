Zwei kriminelle Handwerker aus Verkehr gezogen

Zum wiederholten Mal wurden zwei deutsche Staatsbürger, 18 Jahre und 21 Jahre alt, bei einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle überführt. Sie gehören einer amtsbekannten kriminellen Vereinigung, die Schlüsseldienste, Rohrreinigungen und Sanitärdienste anbietet, an, die sich für diese Leistung weit über ihren Wert entlohnen lässt.



In die Justizanstalt eingeliefert

Die beiden Verdächtigen wurden von einer Streife der Autobahnpolizei Haid festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz eingeliefert.