„Wirtschaftsweise ist auf Ausbeutung ausgerichtet“

Die Baubranche erlebt gerade turbulente Zeiten. Teuerungen, Lieferprobleme und ein wachsendes Umweltbewusstsein machen den „Baulöwen“ das Leben schwer. Eines aber ist klar: So wie es aktuell ist, kann es nicht bleiben. Der Bausektor verbraucht nicht nur riesige Mengen an nicht nachwachsenden Rohstoffen, um etwa Beton, Stahl oder Glas herzustellen, er nützt dazu auch noch Unmengen an Energie.