Explosionen im Irak, Luftabwehr in Syrien bereit

Aus dem kurdischen Nordirak wurden Explosionen gemeldet. In der Nacht auf Sonntag sollen rund 20 Raketen in der Provinz Erbil niedergegangen sein, wo unter anderem ein US-Konsulat und eine US-Militärbasis liegen. An dem Konsulat seien Warnsirenen zu hören gewesen, hieß es. Laut der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurde auch in Irans Verbündetem Syrien die Luftabwehr aktiviert.