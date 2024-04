Sind Studenten in der Mozartstadt unerwünscht?

Ich würde nicht sagen, dass Salzburg eine Studentenstadt ist. Aber die Stadt hätte das Potenzial dazu“, findet Stephanie Wolfgruber, Erste Stellvertretende Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) in Salzburg. Spezielle Studiengänge lockten Studenten an, aber die hohen Wohnkosten wirkten abschreckend. Wer ein Zimmer um 300 Euro findet, hat großes Glück, sind doch Kosten von 600 Euro pro Zimmer keine Seltenheit. „Viele Studis müssen deshalb pendeln. Das macht es für sie schwierig, sich in der Stadt zu etablieren.“ Das hat zur Folge, dass Salzburg nicht gerade lebendig ist, wie Theologie-Student Markus (22) findet.