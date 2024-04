Würdiger Sieg rund um ein auch unwürdiges „Spiel“

Ähnlich verhält es sich in der Causa um die Lizenz für die Saison 2024/25, die die Bundesliga dem LASK am Freitag in 1. Instanz wegen des eingangs erwähnten ersten Trainerwechsels verweigert hat. Laut Bestimmungen absolut zurecht, auch wenn diese „rote Karte“ natürlich auch ein wenig unglücklich war, im Eifer des Gefechts passiert ist, könnte man wohlwollend sagen. Weil der Trainerwechsel zufällig ausgerechnet mit dem Stichtag der Lizenz-Erteilung zusammengefallen ist. Für die ist es eines der sogenannten A-Kriterien und damit verpflichtend, dass ein Verein an diesem Tag einen Cheftrainer hat, der eine UEFA-Pro-Lizenz besitzt. „Das sollten eigentlich auch LASK-Verantwortliche wissen sagt Sky-Experte Peter Stöger vor dem Spiel gegen Salzburg.