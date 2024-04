Scheier-Sisters: Hochzeiten als Berufung

Originelle Mitbringsel für das Brautpaar

Wer sich als Gruppe fühlen, aber trotzdem cool und modisch wirken will, kann sich mit T-Shirts aus Scheiers „Traumfabrik“ ausstatten. Will man den Trauzeugen überraschen, kann man eine individuelle Geschenkbox oder einen Flaschenöffner anfertigen lassen. Auch originelle Mitbringsel für die Hochzeit – zum Beispiel gravierte Gläser – haben die beiden in ihrem Repertoire. Und sogar Mappen und Utensilien für Trauredner sind Teil der Produktpalette, am schönsten Tag im Leben soll es schließlich an nichts fehlen.