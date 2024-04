Ein italienischer Bürgermeister

In Florenz will das jetzt ein Deutscher. Eike Schmidt heißt er. Von Beruf ist er Kunsthistoriker. Für den nun wirklich sehr teutonischen Namen kann er nichts. Aber die Florentiner mögen ihn. Er war nämlich Leiter der berühmten „Uffizien“ und hat in den acht Jahren seiner Tätigkeit Ordnung im Museum geschaffen. So hat er den Italienern beigebracht, wie man sich richtig anstellt. Ein „durchsetzungsstarker, bürgernaher Modernisierer“ sei er, der sich durch „Rekordeinnahmen und eine neue, besucherfreundliche Organisation des Museumsbetriebs“ enorm profiliert habe, schreibt Jörg Seisselberg vom ARD-Studio in Rom. Was dem gebürtigen Freiburger Signore Schmidt zugutekommt: Von keinem seiner fünf Mitbewerber liege bisher ein schriftliches Programm vor, keine „Vision für die Stadt“, wie er selbstgefällig bemerkt.