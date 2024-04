Nicht feiern, nicht wählen: So lebt Zeuge Jehovas

Sie gehen von Haus zu Haus oder stehen in Stadtzentren und versuchen, andere von ihrem Glauben zu überzeugen – so denkt man über die Zeugen Jehovas. Was die Glaubensgemeinschaft sonst ausmacht, bleibt für die meisten hinter den Mauern der Königreichssäle verborgen. Die „Krone“ hat mit einem Mitglied gesprochen.