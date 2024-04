Österreich ist Opfer russischer Desinformation

Der ukrainische Botschafter in Wien, Wassyl Chymynez, beklagt sich darüber, dass in Österreich derzeit massiv Positionen der russischen Propaganda übernommen würden. Dabei sieht er einen Zusammenhang mit von Moskau betriebenen Desinformationskampagnen. Heftige Kritik übte er in diesem Zusammenhang auch an der FPÖ.