Gewalttäter: „Ich habe sie über alles geliebt“

Gezerrte Halswirbelsäule, Schädel-Hirn-Trauma, Schulterzerrung, geprelltes Nasenbein, Würgemale am Hals und ein Hämatom am Auge – diese Litanei an Verletzungen soll der 43-jährige Angeklagte seiner Lebensgefährtin im Zuge eines Streites zugefügt haben. „Das stimmt so nicht. Ich habe diese Frau über alles geliebt. Mein letztes Hemd hätte ich für sie gegeben“, zeigt sich der Vorbestrafte erschüttert über die Vorwürfe.