Alfons Haider kehrt auf die Bühne zurück

Nicht sprichwörtlich sondern für eine Produktion mit dem Titel „Butterbrot“ stand Entertainer Alfons Haider vor über zehn Jahren am Salzburger Landestheater auf der Bühne. Im kommenden Jahr freut sich der 66-Jährige auf ein Bühnen-Comeback in der Mozartstadt. Dieses Mal in der Hauptrolle des Musicals „Skiverliebt - Zwei Bretteln, die die Welt bedeuten“. Dieses wird eigens für die in Saalbach stattfindende Alpine Ski-WM 2025 entwickelt.