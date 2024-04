Das ist das Wrack von Grosjean – es steht in Wien

„Das hat mein Leben gerettet“

„Nach dem Aufprall standen 120 Kilo Kraftstoff und die Batterie in Flammen. Die Überlebenszelle schützt den Fahrer bei einem schweren Crash, so auch mich. Das Chassis ist noch intakt, der Halo ist vorhanden und abgesehen von den Schäden und Verbrennungen ist es immer noch so, wie es sein sollte. Ich denke, das hat mein Leben gerettet.“ erklärt Grosjean.