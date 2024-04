Pensionssplitting immer noch selten genutzt

Österreich konservativ – Rollenbilder aufbrechen

Die Kritik, dass das Pensionssplitting alte Rollenbilder verstärken könne, sei „durchaus angebracht“, meinte Treml. Österreich sei jedoch ein sehr konservatives Land. Man könne nicht davon ausgehen, dass klassische Rollenbilder – die Frau geht in Karenz und übernimmt den Hauptteil von Kinderbetreuung und Haushalt – in ein paar Jahren aufgebrochen sind und eine gerechte Aufteilung vorherrscht. „Strukturell ändert sich da gar nichts“, meinte Treml, das Pensionssplitting bringe in den meisten Fällen aber eine finanzielle Verbesserung. Es brauche allerdings auch strukturelle Änderungen wie ein Aufbrechen von Rollenbildern und flächendeckende qualitative Kinderbetreuung, außerdem gehöre das Steuersystem umgekrempelt, damit sich ein Aufstocken von Teilzeit auf Vollzeit für alle lohne.