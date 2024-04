Bewegende Trauerfeier für Fritz Wepper in München

Jetzt müsse sie allein weitergehen, heißt es in Kellermanns Brief weiter, – „mit dir im Herzen und Filippa an der Hand. Bitte gib mir noch ein Stück deines Mutes, deiner Tapferkeit und Fröhlichkeit mit auf den Weg. Was ich dir wünsche, sag’ ich dir in Gedanken. Wir lieben dich.“