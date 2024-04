Frauen sind die Innovatoren in der Landwirtschaft

Kindererziehung, die Betreuung des Hausgartens, Pflege der älteren Generation und Mitarbeit bei der täglichen Stall- und Hofarbeit – diese Grundtätigkeiten der Bäuerin haben sich in den vergangenen Jahren um vieles erweitert. So werden bereits 35 Prozent der bäuerlichen Betriebe in Österreich von Frauen geführt – und das sind immerhin 50.000 Landwirtschaften. Dazu gibt es 30.000 Direktvermarktungs-, rund 7400 Urlaub am Bauernhofbetriebe sowie etwa 850 Bäuerinnen mit Schule am Bauernhof und Seminarbäuerinnen. „Unsere Bäuerinnen bringen nicht nur Pflanzen zum Wachsen, sondern kultivieren auch die Zukunft der Landwirtschaft. Sie sind es, die innovative Betriebszweige wie Direktvermarktung oder Urlaub am Bauernhof vorantreiben, auf Aus- und Weiterbildung setzen, Klimaschutz vorantreiben und generationenübergreifend denken“, so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig im Rahmen es Bundesbäuerinnentages