Teenager zu Boden geprügelt: Morant freigesprochen

In Video mit Waffe zu sehen

Morant stand in den vergangenen Jahren mehrfach im Mittelpunkt von Ermittlungen. Die NBA sperrte ihn in der laufenden Saison für 25 Partien, weil er zum wiederholten Male in der Öffentlichkeit mit einer Waffe hantiert hatte. Die Grizzlies haben keine Chance mehr auf die NBA-Playoffs in dieser Saison und stehen in der Western Conference auf Rang 13.