Neuer Trumpf im Kampf gegen immer mehr Kleidermüll

Das altbekannte Denken in Generationen und auch die Weitergabe von Kleidung in der Familie oder im Freundes- und Bekanntenkreis sind heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Denn in unserer sehr schnelllebigen Zeit herrschen oftmals Überfluss und Verschwendung – vor allem in Großstädten. Weil der ökologische Gedanke im Gegenzug aber immer wichtiger wird, obwohl die Berge von Textilabfall in die Höhe wachsen, hat sich ein Wiener Unternehmerduo nun eine neue Strategie auf die Fahnen geheftet.