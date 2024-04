Einbrecher (16): „Wollte Schulden zurückzahlen“

Selbst für die Staatsanwältin waren es beim Prozess am Montag zu viele Delikte, um sie im Detail vorzutragen: „Das würde den Rahmen sprengen.“ Die Kurzform: 74 Straftaten, darunter 54 Einbruchsdiebstähle, soll die Gruppe im Vorjahr in unterschiedlicher Besatzung begangen haben. Allein in 14 Schwimmbäder brachen die Jung-Kriminellen demnach ein. Aber auch Trafiken, Restaurants und ein Modeshop wurden Tatorte. Allein die Beute – ohne Sachschaden – machte rund 40.000 Euro aus. Und großteils räumten die Jugendlichen über ihre Verteidiger die Vorwürfe auch ein.