Schöner Wohnen ohne Geld: Immo-Betrüger verurteilt

Was ist passiert? Der Stoffhändler, der nach eigenen Angaben dicken Umsatz in der Modebranche und 5200 Euro Monatssalär macht, ist offenbar eigentlich pleite, wie das Gericht recherchiert hat. Trotzdem antwortete er vergangenen Sommer auf Immobilieninserate in Kärnten, wo im Raum Spittal erst eine schöne Villa, dann eine ebenfalls aparte Eigentumswohnung verkauft wurden.