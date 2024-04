Wasserstand am Neusiedler See im grünen Bereich

Das frühsommerliche Wetter hat am Wochenende die ersten Badegäste an den Neusiedler See gelockt. Machte er in den vergangenen Jahren oft Schlagzeilen wegen seinem niedrigen Wasserstand, fiel zumindest die erste Bilanz in diesem Jahr gut aus. Der Wasserstand ist höher als im Vorjahr, die Verdunstung aber findet inzwischen über das ganze Jahr statt.