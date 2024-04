Farce! Supercup-Finale nach einer Minute zu Ende

Der Club hatte die zeitliche Ansetzung der Partie, vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel bei Olympiakos Piräus in der Conference League, kritisiert und eine Verschiebung gefordert. Ursprünglich hätte das Match im Dezember in Saudi-Arabien stattfinden sollen, war aber aus Protest beider Vereine gegen die Organisation in Riad abgesagt worden.