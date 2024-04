Social Skills als Schlüssel für gute Arbeitswelt

Woran liegt es, dass so viele junge Menschen ihren Fuß nicht in die Tür zur Arbeitswelt bekommen? Oder bekommen wollen? Wie berichtet, sind ja aktuell 1656 Kärntner unter 25 Jahren arbeitslos – ein Plus von 23,6 Prozent! „Das liegt nicht daran, dass die junge Generation faul ist“, weiß Daniel Heinrici, der mit seiner Firma phx GmbH in Unternehmen unter anderem mit jungen Mitarbeitern arbeitet. „Die heutige Wirtschaftswelt ist nicht für Junge gemacht – sie fühlen sich nicht gehört und nicht ernst genommen. Natürlich hat man dann keine Lust, zu arbeiten“, meint der Klagenfurter zur „Krone“.