So viel Suspense erlebte ich schon lange nicht mehr, als ich auf einem hiesigen Onlineportal die Schlagzeile las: „Moderne Nomaden legen in Hohenems einen Stopp ein“. Dem Bericht waren mysteriöse Fotos unterlegt – aus sicherer Distanz aufgenommen -, darauf war ein Pulk von weißen Campingwagen auf dem Parkplatz eines verwaisten Industriegeländes zu sehen. Die für den Bericht verantwortliche Journalistin getraute sich offensichtlich nicht, näher hinzugehen und einfach mal nachzufragen: „Seit kurzer Zeit stehen auf dem Parkplatz mehrere Campingwagen. Am vergangenen Freitag (29.03.24) waren es nur eine Handvoll, jetzt machen rund zehn Wohnwagen und mehrere Autos dort Halt.“ Stündlich folgten Updates zu dem beklemmenden Geschehen, und am späten Mittwochnachmittag durfte die erleichterte Stadt Hohenems ein Foto von dem wieder leeren Firmengelände posten. Sie sind weg! Gott sei Dank!