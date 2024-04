Eine Pflegerin und die Lücke, die sie zurücklässt

Die Diagonale widmet sich heuer auch mit anderen Filmen dem großen Thema „Care-Arbeit“, etwa Harald Friedls „24 Stunden“, das von der Eintönigkeit der Pflegearbeit einer Rumänin in Bad Vöslau erzählt, oder „Die guten Jahre“ von Reiner Riedler, in dem ein 53-Jähriger zurück in sein Kinderzimmer zieht, um seine demenzkranke Mutter zu umsorgen. Am Sonntag um 17 Uhr findet im Kultum „24 Stunden und mehr? Diagonale-Diskussion zu ,Pflege‘ im Dokumentarfilm“ statt.