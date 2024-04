Bauernladen-Seriendiebe bei Kontrolle geschnappt

In einem beachtlichen Radius waren die beiden rumänischen Staatsbürger im Alter von 37 und 39 Jahren mehrere Monate als Bauernladendiebe aktiv. Denn sie schlugen nicht nur in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg bei Selbstbedienungsläden zu, sondern auch in den steirischen Bezirken Weiz und Ilz, die rund 100 Kilometer entfernt (nord)östlich von Graz liegen.