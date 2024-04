Rücktritt des Ortschefs: Jetzt steht Neuwahl an

Vizebürgermeister zieht sich zurück

In einer Stelllungnahme der SPÖ heißt es, dass es laut dem betroffenen Vizebürgermeister in dem Fall um ein laufendes Scheidungsverfahren gehe, in dem es bedauerlicherweise zu beidseitigen Anzeigen gekommen sei. Es gebe daher auch Sachverhalte, die noch nicht endgültig geklärt seien. Zum Schutz der Familie zieht sich der betroffene Vizebürgermeister mit sofortiger Wirkung aus der Kommunalpolitik zurück.