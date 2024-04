Filmemacher rückt jüdische Kultur in Blickpunkt

Filmproduzent Norbert Blecha wurde 1950 in Wien geboren. In den frühen 1970er-Jahren ging er nach Amerika, wo er in Hollywood als Stuntman und Schauspieler gearbeitet hat. Nach zwölf Jahren kam Blecha wieder zurück und gründete in St. Georgen das Unternehmen Terra Film. Jetzt gerade ist er wieder als Schauspieler in einer französischen Produktion im Einsatz. In einem Film über Michael Jackson spielt der Mime den Chauffeur der Pop-Ikone, die mit ihm „während der gemeinsamen Fahrten über das Leben sinniert“, so Blecha.