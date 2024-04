Liz Hurley ließ bei Film-Premiere tief blicken

„Das war haarsträubend“, entgegnete die 58-Jährige „People“ zufolge in der Show „Watch What Happens Live with Andy Cohen“ auf die Frage eines Fans. Sie fügte über Harry und die Spekulationen an: „Er sagte: ,Sie war Engländerin. Sie war älter als ich. Es war in Gloucestershire.‘ Und es wurde der Schluss gezogen: ,Ah, das ist Elizabeth.‘“ Es sei „absurd und lächerlich“ gewesen, fügte Hurley hinzu. Sie habe den Prinzen noch nie in ihrem Leben getroffen.