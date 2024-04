Kleine und große Pannen im digitalen Wahlkampf

Sie sind fast schon ikonisch: „Grias eich vom Team Gerechtes Innschbrugg – wo samma heit?“, fangen so gut wie alle der zahlreichen Videos von GR Gerald Depaoli (Gerechtes) an. Anders die von Bürgermeister Georg Willi (Grüne), die oft mit „Ich stehe hier ...“, starten. Breiter Dialekt bis Standarddeutsch: die Videos auf Social Media sind so verschieden, wie die Politiker auch. Eines haben sie gemeinsam: Ohne Kurzvideos (Reels) geht es nicht mehr.