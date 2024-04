Neuer Münchner „Tatort“: Warum uns Mord fasziniert

Drehbuchautor und Regisseur Christoph Stark hat sich für „Schau mich an“ mit unserer Faszination für Mörder beschäftigt: „Als Autor wollte ich mit dem Krimi vor allem Fragen stellen: Was fasziniert uns an diesen Menschen? Wieso lassen wir ihnen so eine Aufmerksamkeit zukommen? Und warum wird nichts dagegen unternommen, dass das Internet das Bedürfnis nach Anerkennung pervertiert, und warum werden unsere Kinder nicht vor offen zur Schau gestellten Grausamkeiten geschützt?“ Als Regisseur musste er aber auch einen spannenden Krimi abliefern: „Ich trug diese Fragen im Gepäck, wollte aber kein moralisches Lehrstück drehen, sondern einen ,unterhaltsamen‘ ,Tatort‘. Damit bin ich ein Teil dieser Maschinerie. Diesen Widerspruch gilt es auszuhalten.“