Spionage im Garten: Bester „Tatort“ der Saison?

Dabei darf wie immer in Münster auch der Humor nicht zu kurz kommen: „Das Format war und ist ein Pionier in der Crime Comedy in Deutschland und hat sich immer wieder auf umstrittenes Terrain begeben. Humor ist in meinen Augen eines der unterschätztesten Genres im deutschsprachigen Film und es lohnt sich, darüber in einen intensiveren und vor allem angstfreieren Austausch zu kommen“, so Bertele. Der Spagat zwischen spannenden Ermittlungen und schwarzem Humor ist in „Unter Gärtnern“ auf jeden Fall gelungen. Die komplexe Handlung mit immer neuen Wendungen verlangt aber, dass man die Klopause oder das Chips-Holen auf später verschiebt.