Campingplätze erhoffen sich das große Geschäft

Das breite Publikum schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Demnach ist Kärnten das Camping-Bundesland Nummer eins. Allein im vergangenen Jahr entfielen von den 3,8 Millionen Nächtigungen 2,5 Millionen auf unser Bundesland. Und das spornt die heimischen Campingplatzbetreiber, welche in Kürze in die Saison starten werden, zusätzlich an.