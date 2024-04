10,06 Mio. € erhält das Land von Hypo Tirol Bank

Innrain-Standort, Wohnraum-Center, Spezial-Center für Firmen

Aus diesem Grund werde man für den Ausbau beider Sektoren „ordentlich Geld in die Hand nehmen“, wobei wir bei den Neuheiten wären. „Wir werden in unseren Standort am Tilak-Gelände am Innrain in Innsbruck ordentlich investieren und ein Zentrum für Freiberufler schaffen. An einem anderen sehr zentralen Standort in Innsbruck, der noch nicht kommuniziert werden darf, schaffen wir ein Wohnraum-Center. Dort werden wir massiv in die Kundenberatung rund um das Thema Wohnungs- bzw. Hauskauf gehen. Vorab soll der Kunde digital die Möglichkeit erhalten, sich auf die Beratung vorzubereiten und etwa die klassischen Angaben wie Wohnort usw. bereits ausfüllen können, damit er sich beim Berater sofort auf das Wesentliche konzentrieren und somit Zeit sparen kann“, schildert Weiß.