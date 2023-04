Neuer Hypo-Vorstand wartet mit Überraschungen auf

Erstmals Frau im Team

Alexander Weiss, bisher bereits Vorstandsmitglied, soll der neue Vorstandsvorsitzende werden. Weit überraschender ist jedoch, dass erstmals in der 122-jährigen Geschichte der Hypo Tirol Bank eine Frau in den Vorstand einkehren wird. Das wird Susanne Endl sein. Bitterböse Zungen behaupten bereits, dass sie als Quoten-Frau aufrückt, weil es in den Landesunternehmungen zu wenig Frauen an der Spitze gibt. Für sie spricht jedoch, dass sie schon bisher führend für den sogenannten Treasury-Bereich zuständig war, bankensprachlich bedeutet das die Steuerung von Zahlungsströmen, also eine der Kernaufgaben einer Bank.