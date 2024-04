Weltpremiere mit „Urlicht“ aus Akrobatik und Musik

Nur eine weitere Vorstellung

Weil die Uraufführung am Samstag, 6. April vollends ausverkauft ist, gibt es am Sonntag, 7. April um 15 Uhr eine weitere Vorstellung. Doch dann ist das einzigartige Musikereignis im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 in Ischl leider auch schon wieder abgespielt. Aber weitere Vorstellungen bei Koproduktionspartnern u.a. in Luxemburg und Spoleto Italien sind in Planung.