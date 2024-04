„Paradiesäpfel“aus Bezirk Neusiedl sind reif

Alternative Energie auch für Glashäuser?

Dabei hat man schon beim Bau der Gewächshäuser in Tadten mitgedacht. Sie sind eigentlich riesige Solaranlagen, mit denen das Warmwasser für den Betrieb erzeugt wird. Wegen der hohen Kosten denken die Sattlers jetzt noch mehr daran sich mit Alternativ-Energie einzudecken. „Die Themen Erdwärme, Wärmepumpe und Photovolatik stehen im Raum“, so Sattler. Was für die Gewächshäuser am sinnvollsten ist, muss noch evaluiert werden. „Unternehmen müssen wir aber auf jeden Fall etwas“, so die beiden. Den Paradeisern ist es egal, sie genießen die Wärme und bekommen schöne, rote Bäckchen.