Erspartes weg: „Banker schickte Fake-Abrechnung!“

Unglaubliche Details liegen der „Krone“ zu dem mutmaßlichen Mega-Betrug in Villach vor. Ein Banker soll seine Opfer um Millionen gebracht haben – so raffiniert, dass es wie in einem TV-Krimi klingt. Unter anderem soll er eine Familie 17 Jahre lang mit Fake-Kontoauszügen getäuscht haben! Jetzt ist ihr Erspartes weg.