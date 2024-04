Besorgter Bürger: „Ski-Prügelei kein Einzelfall“

„Dieser Vorfall ist erschreckend. So etwas ist bei uns in dieser Intensität noch nie vorgekommen.“ So reagierte der Gerloser Bürgermeister Andreas Haas auf eine wilde Schlägerei unter Fußballfans aus den Niederlanden Mitte März. Wie berichtet, waren die Hooligans vor der Dorfbahn mit Skiern und Snowboards aufeinander losgegangen. Auf einem Video wurden die unfassbaren Szenen festgehalten.