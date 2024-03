Wilde Prügelei mit Skiern „entsetzlicher Vorfall“

Ortschef will Fall mit Polizei aufarbeiten

„Dieser Vorfall ist erschreckend“, sagt auch Bürgermeister Andreas Haas. „So etwas ist bei uns in dieser Intensität noch nie vorgekommen.“ Der Ortschef kündigt an, den Fall mit der Polizei aufzuarbeiten, damit „wir schauen können, wie die Gemeinde dazu beitragen kann, dass so etwas nicht wieder passiert. Die Gewaltbereitschaft einiger Menschen ist einfach schockierend“.