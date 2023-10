Lautstarke Demo gegen neues Musikschulgesetz

Begutachtungsphase läuft

Seit vergangener Woche gehen die Wogen in den Musikschulen hoch: „Massive Verschlechterungen“ (verpflichtende Pausen, neue Einstufungen) in der geplanten Novelle des NÖ-Musikschulgesetzes sorgen, wie berichtet, für laute und leise Misstöne. „Denkt an die Menschen, die die Musikschulen von morgen gestalten“, so der Appell in Richtung Landesregierung.