Neuer Retter der Menschen hebt seit Ostermontag ab

Top-Equipment an Bord

Zusätzlich zur Standardausstattung verfügt der gelbe Rettungshubschrauber über eine noninvasive CO2-Messung, ein zweites Beatmungsgerät und mit dem Corpuls CPR über ein Thoraxkompressionsgerät der neuesten Generation, das bei Wiederbelebungen eingesetzt werden kann und automatisch eine Herzdruckmassage durchführt. „Dadurch können wir einen Patienten einerseits unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus transportieren, andererseits nutzen wir es aber auch am Einsatzort am Boden, um einen Mitarbeiter für andere Tätigkeiten freizuspielen“, so Flugretter Thomas Wagner.