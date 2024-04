Just Bahn-Aktivist ist für Straßenausbau in Gmünd

Viele Unternehmen florieren in der Stadt Gmünd, die direkt an der Grenze zu Tschechien liegt. Der massive Lkw-Verkehr ginge an die Belastungsgrenze von Bürgern und Infrastruktur, meint Gerald Hohenbichler. Der Firmenerfolg wird aber scheinbar im Schwerverkehr nicht abgebildet, denn weder die Stadtchefin noch Zahlen aus dem Büro des Verkehrslandesrates machen dies nachvollziehbar.