Paar und Hund retten sich aus verrauchter Wohnung

Brenzlige Szenen spielten sich in Innsbruck ab: In einem Mehrparteienhaus kam es in einer Wohnung zu einem Zimmerbrand. Die Bewohner – ein polnisches Paar – konnten sich mit ihrem Hund in Sicherheit bringen. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mussten sie in die Klinik eingeliefert werden.