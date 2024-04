Aktion scharf gegen deutsche Cannabis-Touristen

Weitgehende Legalisierung in Deutschland

Der Unterschied zu damals: In Deutschland wird die Polizei deswegen nicht mehr kommen. Denn seit 1. April haben unsere Nachbarn Cannabis-Produkte – mit Einschränkungen – legalisiert. Konkret fiel Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz, wurde von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen. Besitz, Konsum und Anbau der Droge (für den Eigenbedarf) sind für Personen ab 18 Jahren erlaubt. Untersagt ist der Konsum in Gegenwart von Kindern und Jugendlichen, tagsüber in Fußgängerzonen, auf Spiel- und Sportplätzen sowie in Sichtweite von Schulen und Kindergärten.