Schopp bedient: „So kann man kein Spiel gewinnen“

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Wenn man so auftritt wie wir dieses Mal, passiv in das Spiel hineinstarten, dazu ein schnelles Tor kassieren, keinen Zweikampf gewinnen, letztendlich auch die Torgefährlichkeit komplett vermissen lassen, kann man natürlich kein Spiel gewinnen. Unsere Leistung war heute absolut unzureichend. Wir wissen, dass wir Qualität haben, aber wir haben sie leider nicht auf den Platz gebracht, und das ist entscheidend. Es waren doch zu viele Spieler in der Mannschaft, die heute nicht an ihre Leistungsgrenze herangekommen sind. Das heißt jetzt, wir müssen weiter hart arbeiten. Wir wollen auf jeden Fall zulegen und wollen in Klagenfurt zeigen, dass wir im Kampf um die internationalen Plätze noch nicht abzuschreiben sind.“